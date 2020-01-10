Японские власти обратились в Интерпол с требованием выдать ордер на арест супруги Карлоса Гона Кэрол

Японские власти обратились в Интерпол с требованием выдать ордер на арест супруги экс-главы автомобилестроительного альянса Renault

Nissan Карлоса Гона Кэрол. Как передает Эн-эйч-кей, прокуратура Токио считает, что она пыталась уничтожить доказательства, имеющие отношение к делу ее мужа о мошенничестве. Кроме того, она якобы подкупала потенциальных свидетелей. Карлос и Кэрол Гон сейчас находятся в Ливане. Ранее сообщалось, что в Бейрут из Интерпола поступил международный ордер на арест самого Гона по запросу японских властей.