Майк Помпео признался, что у американских спецслужб не было информации, где и когда планировал атаку на США Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео признался, что у американских спецслужб не было информации, где и когда планировал атаку на США иранский генерал Касем Сулеймани. Об этом он сказал в эфире Fox News, но добавил, что такие атаки точно планировались. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Сулеймани планировал взрыв одного из американских посольств, но не привел

никаких деталей. После убийства иранского генерала демократы и некоторые республиканцы в конгрессе потребовали от администрации объяснить причины такого решения.