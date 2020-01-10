Сегодня должна пройти встреча Руководства Всероссийской федерации легкой атлетики с членами комиссии спортсменов

Разговор обещает быть непростым.

В воскресенье лидеры российской легкой атлетики Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков опубликовали открытое письмо, адресованное к руководству федерации. Спортсмены изложили ключевые вопросы к организации по выходу из кризиса, в котором долгие годы пребывает отечественная королева спорта. Напомню, что ВФЛА была лишена статуса соответствия еще в 2015-м году. С тех пор российские легкоатлеты вынуждены выступать под нейтральным флагом.

Как сообщила пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева, на заседании Президума, куда приглашены спортсмены, будут обсуждаться все темы, которые были затронуты в открытом письме. Прежде всего, получение нейтрального статуса спортсменами, и коммуникации ВФЛА с международными организациями.

Вечером стало известно, что спортсмены отказались принять участие в работе Президиума. Общаться с руководством ВФЛА от имени спортсменов будет председатель комиссии после его утверждения и включения в состав президиума с правом голоса.