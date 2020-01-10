Суд в Греции сегодня рассмотрит апелляцию адвокатов россиянина Александра Винника

Ему грозит экстрадиция во Францию, а затем в США.

Защита Александра Винника оспаривает решение министра юстиции Греции. Костас Циарас решил экстрадировать россиянина последовательно в три страны: сначала во Францию, затем в США и лишь после этого в Россию. За океаном Винника, напомню, обвиняют в отмывании от четырёх до девяти миллиардов долларов через ныне не существующую интернет-биржу криптовалют BTC. Вину он не признаёт. Высший административный суд Греции в прошлом месяце приостановил решение главы минюста, но председатель суда его изменил и постановил вынести дело на рассмотрение расширенного состава судей. Винник назвал это политизированным и опять объявил голодовку. Его адвокат сравнила решение министа юстиции со смертным приговором подзащитному. Винник находится в тюрьме почти два с половиной года, его задержали в Греции в июле 17го по запросу США во время отдыха. Под стражей Винник объявлял голодовку, она длилась больше ста дней, здоровье арестованного было подорвано. В апреле позапрошлого года Винник написал письмо Владимиру Путину и попросил помочь с экстрадицией в Россию.

Российский МИД призвал Афины ещё раз проанализировать представленные факты по делу Винника. Решение греческого суда Сергей Лавров назвал «достаточно лукавым».