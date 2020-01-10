Власти Ирана просят Канаду и другие страны поделиться своими данными о причинах гибели украинского Боинга

Таким образом официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусав прокомментировал заявления премьера Канады Джастина Трюдо и британского лидера Бориса Джонсона о том, что причиной катастрофы могла быть запущенная иранскими военными ракета. Премьер Канады в своем заявлении сослался на разведданные.

Мусави отметил, что в Иран для участия в расследовании приглашены украинские эксперты и представители компании Boeing.

Борт «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января. Погибли 176 человек из семи стран, в том числе 63 граждан Канады. Власти Ирана по-прежнему исключают версию попадания ракеты лайнер.



Глава Совета национальной безопасности и обороны Украина явил, что «Боинг» могла сбить российская ракета. Эту информацию Эху подтвердил народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Однако, по его словам, это пока не основная версия.

Гончаренко заметил, что крушение самолета должно быть расследовано тщательно и непредвзято.

МИД Великобритании рекомендовал соотечественникам воздержаться от поездок в Иран. Как говорится в заявлении главы Форин офис Доминика Раба, это связано с информацией о том, что украинский пассажирский Боинг был сбит иранской ракетой класса «земля-воздух», а также повышенной напряженностью обстановки.