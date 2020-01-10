Палата представителей проголосовала за резолюцию, ограничивающую военные полномочия Трампа в ситуации с Ираном

Палата представителей проголосовала за резолюцию, ограничивающую военные полномочия Дональда Трампа в ситуации с Ираном. Резолюция предписывает президенту прекратить военные действия в отсутствие специального разрешения Конгресса, исключая ситуацию «неминуемого вооруженного нападения». При этом документ не имеет силы закона и не будет направляться на подпись президенту в случае принятия Сенатом