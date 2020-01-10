Иран непреднамеренно сбил украинский лайнер ракетой класса земля-воздух, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Иран непреднамеренно сбил украинский лайнер ракетой класса земля-воздух. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он сослался на разведданные спецслужб Канады и на информацию, полученную от союзников. Всего на борту разбившегося в Тегеране самолета было 176 человек, из них 63 были гражданами Канады.

Иран резко осудил обвинения США и других стран в том, что ракеты его ПВО стали причиной крушения украинского Boeing 737. Как заявил представитель Ислмской республики Али Рабии, психологическая манипуляция правительства США и тех, кто ее поддерживает, только добавляет горя лишившимся родных. Он подчеркнул, что, продвигая свою версию случившегося, США преследуют собственные цели.

Иран пригласил США участвовать в расследовании крушения украинского самолета. Национальный совет по безопасности на транспорте США получил соответствующее уведомление от Ирана и выделил аккредитованного представителя. Отмечается, что основную роль в расследовании будет играть Иранская сторона. В свою очередь глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань сообщил, что представители Канады получат визы для въезда в Иран, чтобы участвовать в проведении расследования.