На биатлонном этапе кубка Мира в немецком Оберхофе сегодня пройдет мужской спринт

Оберхоф в последние годы приносит российским биатлонистам удачу. В 2015 наши парни взяли здесь 4 награды, включая эстафетное золото. Ну а прошлый сезон оказался и вовсе триумфальным. Логинов выиграл спринт. А затем повторил успех в составе эстафетной команды. Неожиданно стал первым тогда и наш женский квартет.

Логинов, к слову, станет одним из фаворитов сегодняшней гонки. В общем зачете Кубка мира Александр пока шестой. А вот в спринтерском идет на третьей позиции. Уступая лишь братьям Бе из Норвегии.

По сравнению с французским этапом, в нашей мужской команде всего одно изменение. Место Дмитрия Малышко займет дебютант Карим Халили. 21-летний спортсмен из Московской области заслужил это право стабильными выступлениями на Кубке IBU.