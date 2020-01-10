Суды в Минске рассмотрят административные дела ряда участников шествий против интеграции Белоруссии с РФ

Суды в Минске рассмотрят административные дела ряда участников шествий против интеграции Белоруссии с России, которые прошли в декабре.

Власти Белоруссии c конца декабря осудили десятки человек. 11 активистов арестовали, большинству выписали крупные штрафы. Среди тех, чьи дела рассмотрят сегодня – бывший кандидат в президенты страны, поэт Владимир Некляев. Его также как и остальных обвиняют в участии в несанкционированном массовом мероприятии. Политиков и активистов судят под копирку как отмечают белорусские интернет-издания. Рассматривать дело Некляева начали в минском суде 30 декабря, поддержать политики и литератора пришли десятки человек. Судья перенесла заседание на сегодня. Напомню, сразу несколько несогласованных акций в Минске против интеграции с Россией прошли в декабре, начиная с 7-го числа. В них по оценкам наблюдателей участвовали от ста до полутора тысяч человек. Люди несли плакаты, на них были надписи: «Никаких союзов с имперской Россией», «Это не интеграция, это оккупация». Были плакаты, обращённые к президенту Белоруссии «25 лет – ума нет».

Суды над участниками протестных акций продолжатся и на следующей неделе.