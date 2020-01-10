Версия гибели украинского лайнера от иранской ракеты получила весомую поддержку

Накануне премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на разведданные, заявил, что пассажирский самолет был непреднамеренно сбит иранской ракетой.

Спустя буквально несколько минут с аналогичным заявлением выступил британский премьер Борис Джонсон. Ранее президент США Дональд Трамп дал понять, что не верит в версию технеисправности лайнера.

После этого МИД Ирана призвал Канаду, Великобританию и другие страны предоставить имеющуюся у них информацию, проливающую свет на трагедию. Официально Тегеран не подтверждает причастность к крушению своей ПВО.