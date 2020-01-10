Суд в Греции сегодня рассмотрит апелляцию адвокатов россиянина Александра Винника.

Ему грозит экстрадиция во Францию, а затем в США. Адвокаты Винника оспаривают решение министра юстиции Греции. Костас Циарас решил экстрадировать россиянина последовательно в три страны: сначала во Францию, затем в США и лишь после этого в Россию. За океаном Винника, напомню, обвиняют в отмывании от четырёх до девяти миллиардов долларов через ныне не существующую интернет-биржу криптовалют.