Резолюция Палаты представителей по Ирану ошибочна.

Об этом говорится в заявлении заместителя пресс секретаря Белого дома Хогана Гидли. По его словам, документ направлен на подрыв способности Вооруженных сил США предотвращать террористическую деятельность Ирана и поддерживаемых им сил. Принятая палатой представителей резолюция предписывает президенту прекратить военные действия с Ираном, если только Конгресс не даст на это специального разрешения. Впрочем, документ не имеет силы закона и не будет направлен на подпись президенту в случае принятия Сенатом.