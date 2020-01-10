Резолюция Палаты представителей по Ирану ошибочна.

Об этом говорится в заявлении заместителя пресс секретаря Белого дома Хогана Гидли. По его словам, документ направлен на подрыв способности Вооруженных сил США предотвращать террористическую деятельность Ирана и поддерживаемых им сил. Принятая палатой представителей резолюция предписывает президенту прекратить военные действия с Ираном, если только Конгресс не даст на это специального разрешения. Впрочем, документ не имеет силы закона и не будет направлен на подпись президенту в случае принятия Сенатом.
2020-01-10T05:06:00+03:00
2020-01-10T05:07:14+03:00
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05:06, 10 января 2020
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