Иран пригласил США участвовать в расследовании крушения украинского самолета.

Национальный совет по безопасности на транспорте США получил соответствующее уведомление от Ирана и выделил аккредитованного представителя. Отмечается, что основную роль в расследовании будет играть Иранская сторона. В свою очередь глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань сообщил, что представители Канады получат визы для въезда в Иран, чтобы участвовать в проведении расследования.
2020-01-10T05:04:00+03:00
2020-01-10T05:05:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:04, 10 января 2020
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