Иран пригласил США участвовать в расследовании крушения украинского самолета.

Национальный совет по безопасности на транспорте США получил соответствующее уведомление от Ирана и выделил аккредитованного представителя. Отмечается, что основную роль в расследовании будет играть Иранская сторона. В свою очередь глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань сообщил, что представители Канады получат визы для въезда в Иран, чтобы участвовать в проведении расследования.