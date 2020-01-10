Иран предложил Канаде и другим странам предоставить информациею о катастрофе украинского Boeing

. Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Аббас Мусави. Его словам прозвучали после заявлений премьер-министра Канады Джастина Трюдо и британского премьера Бориса Джонсона о том, что украинский пассажирский самолёт ненамеренно мог быть сбит иранской ракетой. Ранее президент США Дональд Трамп выразил сомнение, что причиной катастрофы могла быть технеисправность самолета.