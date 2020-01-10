Военный суд огласит сегодня приговор генерал лейтенанту Сергею Чваркову.

Бывший замначальника Военной академии Генштаба обвиняется в хищении более 4 млн рублей у подчиненных. Как передает ИФ, судья огласит только вводную и резолютивную часть приговора. Вину генерал не признает. Защита утверждает, что в деле нет ни доказательств вины, ни состава преступления, а само дело

было возбуждено незаконно.