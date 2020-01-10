Boeing готова оказать содействие в расследовании катастрофы украинского самолета в Иране.

Об этом ТАСС сообщил официальный представитель американской компании Чарльз Бикерс. Впрочем, в компании не пояснили, готовятся ли ее специалисты к отправке в исламскую республику. Госдепартамент и Федеральное авиационное управление США также пока не сообщили, собираются ли направить своих экспертов в Иран для участия в расследовании.
2020-01-10T04:07:00+03:00
2020-01-10T04:08:55+03:00
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04:07, 10 января 2020
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