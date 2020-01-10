Дональд Трамп не верит в версию технических неполадок у разбившегося в Иране украинского Boeing.

Выступая в Белом доме , президент США заметил, что самолет летел при «довольно неблагоприятных обстоятельствах». Ранее несколько американских СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне и разведке сообщили, что самолет «Международных авиалиний Украины» мог был сбит случайно иранской ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса «Тор».