Обвинения ряда стран в том, что иранская сторона сбила украинский Boeing в Тегеране – это психологическая война.

Таким образом официальный представитель правительства Ирана Али Рабии назвал заявления Трюдо и Джонсона о причинах катастрофы украинского Боинга. Официально иранские власти опровергают эти обвинения.
2020-01-10T04:05:00+03:00
2020-01-10T04:06:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:05, 10 января 2020
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