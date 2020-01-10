Украинский самолет, разбившийся в Тегеране, мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его словам, на это указывает большой объем информации. Джонсон призвал провести полномасштабное расследование и в срочном порядке снизить напряженность в регионе.
2020-01-10T04:04:00+03:00
2020-01-10T04:05:02+03:00
https://echo.msk.ru/news/2568427-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:04, 10 января 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Декабристы — преступники или герои При советской власти декабристы были хорошие, а царь плохой. Теперь наоборот. В фильме «Союз спасения» члены тайных обществ скорее преступники, нежели герои. Нас убеждают, что надо излечиться от либерализма; если бы декабристы победили, то началась бы многолетняя гражданская война…