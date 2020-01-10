Украинский пассажирский Boeing был случайно сбит в Тегеране иранской ракетой.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. По его словам, Канада располагает надежными разведданными о том, что самолет попала ракета «земля-воздух». Трюдо призвал провести всестороннее и прозрачное расследование для установления истинных причин авиакатастрофы, в которой погибли 176 человек. Среди пассажиров числились 63 гражданина Канады.