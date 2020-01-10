WADA направило в Спортивный арбитраж в Лозанне уведомление о споре с РУСАДА.

Речь идет о несогласии РУСАДА с санкциями в отношении России, введенными Всемирным антидопинговым агентством. Теперь окончательное решение по санкциям будет принимать арбитраж. До этого момента введенный WADA запрет на участие российских спортсменов в крупных турнирах под флагом страны не вступит в силу.