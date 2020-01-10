В России появились два новых долларовых миллиардера.

Это основатели IT компании Veeam Software Ратмир Тимашев и Андрей Баронов. Как пишет Forbes. Состояние каждого из бизнесменов превысило миллиард долларов после того, как американский фонд договорился о покупке Veeam Software за 5 миллиардов долларов.
2020-01-10T03:10:00+03:00
2020-01-10T03:11:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:10, 10 января 2020
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