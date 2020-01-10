Суд в Гамбурге приговорил к семи годам тюремного заключения 69-летнего россиянина Владимира Д.

Он признан виновным в экспорте в Россию товаров двойного назначения в обход санкций. В федеральной прокуратуре утверждают, что предприниматель из Баден-Вюртемберга в 2014-2018 годах поставлял в Россию продукцию, которую можно использовать в авиации и космической отрасли. Россиянин, более 25 лет живущий в Германии, намеренно вводил таможню в заблуждение. Некоторые товары он перевозил в багаже самолета, что угрожало пассажирам.