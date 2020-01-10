Ливийская национальная армия Халифы Хафтара отвергла российско-турецкую инициативу о прекращении огня.

Ранее ЛНА заявила о намерении продолжать военные операции «до полного искоренения терроризма в стране». После встречи в Стамбуле Владимир Путин и Тайип Эрдоган призвали все стороны ливийского конфликта прекратить боевые действия с полуночи 12 января.