Ливийская национальная армия Халифы Хафтара отвергла российско-турецкую инициативу о прекращении огня.

Ранее ЛНА заявила о намерении продолжать военные операции «до полного искоренения терроризма в стране». После встречи в Стамбуле Владимир Путин и Тайип Эрдоган призвали все стороны ливийского конфликта прекратить боевые действия с полуночи 12 января.
2020-01-10T03:07:00+03:00
2020-01-10T03:08:48+03:00
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03:07, 10 января 2020
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