Иран предложил Канаде и другим странам поделиться данными о катастрофе украинского Боинга в Тегеране.

Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави после заявлений премьера Канады Джастина Трюдо и британского лидера Бориса Джонсона о том, что причиной гибели самолета могла быть ненамеренно запущенная иранскими военными ракета. Власти Ирана такую возможность по прежнему исключают.
2020-01-10T03:04:00+03:00
2020-01-10T03:05:21+03:00
https://echo.msk.ru/news/2568411-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:04, 10 января 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Декабристы — преступники или герои При советской власти декабристы были хорошие, а царь плохой. Теперь наоборот. В фильме «Союз спасения» члены тайных обществ скорее преступники, нежели герои. Нас убеждают, что надо излечиться от либерализма; если бы декабристы победили, то началась бы многолетняя гражданская война…