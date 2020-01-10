Иран предложил Канаде и другим странам поделиться данными о катастрофе украинского Боинга в Тегеране.

Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави после заявлений премьера Канады Джастина Трюдо и британского лидера Бориса Джонсона о том, что причиной гибели самолета могла быть ненамеренно запущенная иранскими военными ракета. Власти Ирана такую возможность по прежнему исключают.