Следствие просит прекратить уголовное преследование актрисы Натальи Бочкаревой.

Ее обвиняли в хранении кокаина. Как передает ТАСС, накануне уголовное дело Бочкаревой поступило в суд. Согласно постановлению МВД, ей просят назначить штраф. Дата судебного заседания не известна. В конце сентября Бочкареву остановили инспекторы ДПС. По сообщениям СМИ, у нее нашли более полу-грамма кокаина. Сама Актриса это отрицала.