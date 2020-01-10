Следствие просит прекратить уголовное преследование актрисы Натальи Бочкаревой.

Ее обвиняли в хранении кокаина. Как передает ТАСС, накануне уголовное дело Бочкаревой поступило в суд. Согласно постановлению МВД, ей просят назначить штраф. Дата судебного заседания не известна. В конце сентября Бочкареву остановили инспекторы ДПС. По сообщениям СМИ, у нее нашли более полу-грамма кокаина. Сама Актриса это отрицала.
2020-01-10T02:12:00+03:00
2020-01-10T02:13:00+03:00
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02:12, 10 января 2020
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