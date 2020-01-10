Около 100 участников митинга в Сухуми, остаются у здания администрации президента.

Они собираются провести здесь всю ночь, чтобы не допустить захвата здания. Как передает ТАСС, сотрудники правоохранительных органов им не препятствуют. Часть протестующих находятся в самом здании. Накануне парламент Абхазии призвал Рауля Хаджимбу сложить с себя полномочия президента республики. Президент призвал оппозицию к переговорам и не исключил введения чрезвычайного положения.