Около 100 участников митинга в Сухуми, остаются у здания администрации президента.

Они собираются провести здесь всю ночь, чтобы не допустить захвата здания. Как передает ТАСС, сотрудники правоохранительных органов им не препятствуют. Часть протестующих находятся в самом здании. Накануне парламент Абхазии призвал Рауля Хаджимбу сложить с себя полномочия президента республики. Президент призвал оппозицию к переговорам и не исключил введения чрезвычайного положения.
2020-01-10T02:10:00+03:00
2020-01-10T02:11:51+03:00
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02:10, 10 января 2020
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