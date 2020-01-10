Послу Ирана в Багдаде заявлен протест в связи с ракетными ударами по Ираку.

Как передает Reuters, МИД Ирака счел эти атаки «нарушением суверенитета республики».
2020-01-10T02:09:00+03:00
2020-01-10T02:09:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:09, 10 января 2020
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