Новые санкции против Ирана за удары по американским базам уже вступили в силу.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, так и не раскрыв содержание ограничительных мер. По словам президента, решение согласовано с Минфином США и будет опубликовано в ближайшее время.
2020-01-10T02:08:00+03:00
2020-01-10T02:08:46+03:00
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02:08, 10 января 2020
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