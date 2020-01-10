Страны, чьи граждане погибли в авиакатастрофе украинского Боинга, смогут принять участие в расследовании.

Об этом заявил официальный представитель правительства страны Али Рабии. Он уточнил, что по международным правилам, в расследовании могут участвовать и американская корпорация Boeing как производитель самолета, и Франция как страна, производящая двигатели. Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду. Погибли все 176 человек, находившихся на борту. В числе 167 пассажиров были граждане Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана.