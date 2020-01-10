Иран непреднамеренно сбил украинский лайнер ракетой класса земля-воздух.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он сослался на разведданные спецслужб Канады и на информацию, полученную от союзников. Всего на борту разбившегося в Тегеране самолета было 176 человек, из них 63 были гражданами Канады. Позже премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что украинский самолет мог быть непреднамеренно сбит ракетой, выпущенной Ираном. О том, что лайнер мог быть сбит ракетой из комплекса «Тор М1», стоящего на вооружении Ирана, ранее сообщили сразу несколько американских СМИ, а The New York Times опубликовала на своем сайте видеозапись, где предполагаемая иранская ракета попадает в самолет в окрестностях аэропорта Тегерана