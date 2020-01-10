Белый порошок, присланный 8-ми бельгийским чиновникам , оказался безопасным.

Тревога, объявленная в связи с подозрением в распространении спор сибирской язвы, отменена. Специалисты гражданской защиты изолировали для обследования 28 министерских служащих, контактировавших с подозрительными письмами, остальных сотрудников эвакуировали из офисов. Сейчас власти пытаются установить отправителя этих конвертов.