В деле рядового Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев, появился подозреваемый.

Как пишут «Ведомости», уголовное дело о неуставных отношениях возбуждено против рядового Рустама Мухатова. Других подробностей пока не поступало. Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, проходивший службу в Забайкалье, в конце октября во время смены караула открыл огонь по сослуживцам. В результате погибли восемь человек, в том числе двое офицеров. В отношении Шамсутдинова было возбуждено уголовное дело об убийстве. Позже сам Шамсутдинов был признан потерпевшим по делу о неуставных отношениях.