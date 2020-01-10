В деле рядового Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев, появился подозреваемый.

Как пишут «Ведомости», уголовное дело о неуставных отношениях возбуждено против рядового Рустама Мухатова. Других подробностей пока не поступало. Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, проходивший службу в Забайкалье, в конце октября во время смены караула открыл огонь по сослуживцам. В результате погибли восемь человек, в том числе двое офицеров. В отношении Шамсутдинова было возбуждено уголовное дело об убийстве. Позже сам Шамсутдинов был признан потерпевшим по делу о неуставных отношениях.
2020-01-10T01:11:00+03:00
2020-01-10T01:12:42+03:00
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01:11, 10 января 2020
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