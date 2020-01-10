Сейм Польши уравнял ответственность СССР и Германии за начало войны.

Это следует из принятой резолюции о противодействии манипулированию историей. Как говорится в документе, Сейм осуждает «провокационные и неправдивые» заявления представителей России, обвиняющих Польшу в развязывании Второй мировой войны. В резолюции утверждается, что к началу войны привела политика двух тоталитарных держав — Германии и Советского Союза и заключение пакта Молотова — Риббентропа.