Сейм Польши уравнял ответственность СССР и Германии за начало войны.

Это следует из принятой резолюции о противодействии манипулированию историей. Как говорится в документе, Сейм осуждает «провокационные и неправдивые» заявления представителей России, обвиняющих Польшу в развязывании Второй мировой войны. В резолюции утверждается, что к началу войны привела политика двух тоталитарных держав — Германии и Советского Союза и заключение пакта Молотова — Риббентропа.
2020-01-10T01:10:00+03:00
2020-01-10T01:11:33+03:00
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01:10, 10 января 2020
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