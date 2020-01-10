Президент Абхазии Рауль Хаджибма не намерен уходить в отставку.

В интервью ИФ он сказал, что остаётся на своем посту и выполняет конституционные обязанности. Ранее парламент непризнанной республики призвал Хаджимбу добровольно сложить полномочия для стабилизации обстановки в стране. Накануне в Сухуми началась акция протеста сторонников оппозиции, которые ставят под сомнение победу Хаджимбы на прошлогодних выборах и требуют проведения нового голосования.