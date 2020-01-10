Иран предложил американским властям принять участие в расследовании катастрофы украинского Boeing.

По сведениям «Нью-Йорк таймс», предложение Ирана было направлено через Международную организацию гражданской авиации. Национальное управление США по безопасности на транспорте обратилось в Госдепартамент за консультацией. Американские санкции против Ирана, запрещают специалистам из США взаимодействовать с иранскими ведомствами без специальной лицензии.