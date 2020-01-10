Иран предложил американским властям принять участие в расследовании катастрофы украинского Boeing.

По сведениям «Нью-Йорк таймс», предложение Ирана было направлено через Международную организацию гражданской авиации. Национальное управление США по безопасности на транспорте обратилось в Госдепартамент за консультацией. Американские санкции против Ирана, запрещают специалистам из США взаимодействовать с иранскими ведомствами без специальной лицензии.
2020-01-10T01:07:00+03:00
2020-01-10T01:08:23+03:00
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01:07, 10 января 2020
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Декабристы — преступники или герои При советской власти декабристы были хорошие, а царь плохой. Теперь наоборот. В фильме «Союз спасения» члены тайных обществ скорее преступники, нежели герои. Нас убеждают, что надо излечиться от либерализма; если бы декабристы победили, то началась бы многолетняя гражданская война…