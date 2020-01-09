Иран просит Канаду и другие страны поделиться информацией о катастрофе украинского Boeing под Тегераном.

Как заявил официальный представитель МИД исламской республики Аббас Мусави, Иран пригласил экспертов из Украины, представителей компании Boeing к участию в расследовании. Слова Муссави прозвучали после заявлений премьер-министра Канады Джастина Трюдо и британского премьера Бориса Джонсона о том, что самолёт ненамеренно мог быть сбит иранской ракетой. Ранее президент США Дональд Трамп выразил сомнение, что причиной катастрофы могла быть технеисправность самолета.