Музей Мадам Тюссо убрал из экспозиции, посвященной королевской семье восковые фигуры принца Гарри и Меган Маркл

Лондонский музей Мадам Тюссо убрал из экспозиции, посвященной королевской семье восковые фигуры британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Причиной такого решения стало высказанное накануне намерение герцога и герцогини Сассекских сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи.

Супруги собираются стать финансово независимыми, проводить равное количество времени в Великобритании и Северной Америке и сконцентрироваться на благотворительности.

По данным британских СМИ, Букингемский дворец был крайне недоволен не только самим решением, но и тем, что Гарри и Меган ни с кем не советовались.

Эта новость действительно стала большой неожиданностью для Великобритании. Об этом рассказал «Эху» журналист из Лондона Дмитрий Сошин.

Сошин также выразил уверенность, что на такой шаг Гарри спровоцировала его супруга.