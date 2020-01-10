Парламент Абхазии призвал президента республики Рауля Хаджимбу добровольно уйти в отставку

Соответствующее обращение было принято на фоне антиправительственных демонстраций в Сухуме.

Просьбу к Хаджимбе сложить свои полномочия поддержали 19 депутатов парламента из присутствовавших 27. Свое обращение абхазские парламентарии объясняют «напряженной общественно-политической обстановкой» и желанием сохранить «общенациональное согласие и стабильность». Глава комитета Народного собрания по нацбезопасности Илья Гуния в интервью агентству ТАСС подчеркнул, что дальше все зависит от действий абхазского президента. Сам Хаджимба уходить в отставку отказался и сказал, что намерен выполнять свои обязанности, передает агентство «Интерфакс». Абхазский лидер также призвал граждан не поддаваться на провокации и не исключил введения режима чрезвычайного положения.

Обстановка в республике обострилась в ходе оппозиционной акции в центре Сухума. Ее участники не согласны с итогами состоявшихся прошлой осенью президентских выборов, на которых победил Хаджимба. Активисты считают, что у него нет легитимных полномочий, поскольку он набрал менее половины голосов. Митингующие накануне ворвались в здание администрации президента и заблокировали его. Оппозиция призвала участников акции не расходиться.

Верховный суд Абхазии накануне возобновил слушания по жалобе проигравшего кандидата в президенты Алхаса Квицинии на итоги выборов.