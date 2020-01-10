Власти Канады располагают информацией, что украинский самолет был сбит ракетой после вылета из аэропорта Тегерана

Власти Канады располагают информацией о том, что украинский самолет был сбит ракетой после вылета из аэропорта Тегерана.

Об этом заявил канадский премьер Джастин Трюдо: «У нас есть разведданные из многих источников, в том числе от разведок наших союзников и нашей собственной. Эти доказательства указывают на то, что самолет был сбит иранской

ракетой класса «земля — воздух». У канадцев есть вопросы, и они заслуживают ответов».

Трюдо добавил, что, согласно полученной информации, самолет был сбит ненамеренно. В то же время он призвал не торопиться с выводами и провести всестороннее и прозрачное расследование для

установления истинных причин авиакатастрофы.

Аналогичное заявление по поводу ракеты сделал и британский премьер Борис Джонсон.

Ранее о такой версии сообщили источники американского журнала Newsweek. Как пишет издание, иранские ПВО находились в состоянии готовности после атаки на американские базы в Ираке. В свою очередь, источники телеканала CBS News утверждают, что американская разведка зафиксировала сигналы включения иранского радара, а спутник выявил две вспышки от пусков ракет, предположительно ЗРК «Тор» российского производства. В Иране эту информацию опровергли.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс в Киев, потерпел крушение в среду утром вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек, находтившихся на борту. В их числе граждане Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана.