Следствие прекратило уголовное дело о хранении наркотиков в отношении актрисы сериала «Счастливы вместе» Бочкаревой

Ей попросили назначить штраф, — сообщили в пресс-службе Преображенского суда Москвы. Дату заседания по рассмотрению постановления МВД пока не назначили.

Сотрудники ГИБДД задержали Наталью Бочкареву в Москве в конце сентября. По информации СМИ, у нее обнаружили менее грамма кокаина. В октябре суд лишил ее водительских прав на год и 8 месяцев и оштрафовал на 30 тысяч рублей за отказ пройти медосвидетельствование.

Сейчас актриса находится под подпиской о невыезде.