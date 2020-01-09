Сейм Польши принял резолюцию, где утверждается:СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за начало войны

Сейм Польши принял резолюцию, в которой утверждается, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за начало Второй мировой войны. В документе говорится, что к этому привела политика двух тоталитарных держав и заключение пакта Молотова — Риббентропа. «Первыми жертвами обоих тоталитарных режимов стали Польша и страны Центральной и Восточной Европы», — заявили в Сейме, обвинив российские власти в «манипулировании историей». Документ принят в первом чтении упрощенным порядком голосования. В этот же день президент Польши Анджей Дуда, как передает «Польское радио», заявил, что Варшава продолжит бороться за свою историю.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в Facebook резолюцию польского сейма, отметила, что таким образом, идеология победила правду.

Очередной российско-польский конфликт возник после заявлений президента Владимира Путина на заседании коллегии Минобороны. Он назвал работавшего в Третьем рейхе польского посла Юзефа Липского «антисемитской свиньей» за обещание поставить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку. Кроме того, на пресс-конференции в декабре президент напомнил, что СССР был последней страной, подписавшей пакт о ненападении с Германией, и отметил, что на момент ввода советских войск на польскую территорию правительство республики уже бежало из Варшавы.