Парламент Абхазии попросил президента Рауля Хаджимбу досрочно покинуть свой пост для стабилизации обстановки

Обращение принято на внеочередной сессии на фоне массовых протестов в Сухеме. Протестующие взяли штурмом администрацию президента и заблокировали здание. Оппозиция не согласна с итогами прошлогодних выборов и требует проведения нового голосования. Ранее сегодня Хаджимба отказался выполнять требование оппозиции и заявил о необходимости принятия мер для разрядки ситуации.