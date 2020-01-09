Премьер Канады: по информации разведки, украинский BOEING был случайно сбит иранской ракетой

Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что получил информацию разведки, свидетельствующую о том, что украинский BOEING был случайно сбит иранской ракетой.



Ранее о такой версии сообщили источники американского телеканала CBS и журнала Newsweek. По данным издания, иранские ПВО, которые находились в состоянии готовности после атаки на американские базы в Ираке, могли это сделать случайно.