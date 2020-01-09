Парламент Абхазии попросил президента Рауля Хаджимбу досрочно покинуть свой пост для стабилизации обстановки

Обращение принято на внеочередной сессии на фоне массовых протестов в Сухеме. Протестующие взяли штурмом администрацию президента и заблокировали здание. Оппозиция не согласна с итогами прошлогодних выборов и требует проведения нового голосования. Ранее сегодня Хаджимба отказался выполнять требование оппозиции и заявил о необходимости принятия мер для разрядки ситуации.
2020-01-09T22:31:00+03:00
2020-01-09T22:34:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:31, 09 января 2020
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