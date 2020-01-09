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22:32, 09 января 2020

Иран предложил Нацуправлению США по безопасности на транспорте участие в расследовании катастрофы украинского самолета

Иран предложил Национальному управлению США по безопасности на транспорте принять участие в расследовании катастрофы украинского самолета в Тегеране. Об этом сообщила американская газета «Нью-Йорк таймс» со ссылкой на источники. По их данным, предложение направлено через Международную организацию
гражданской авиации.
Ранее в гражданской авиации Ирана заявили о несостоятельности версии, согласно которой лайнер был сбит.
Такое предположение сделали источники американского телеканала CBS и журнала Newsweek. По данным издания, иранские ПВО, которые находились в состоянии готовности после атаки на американские базы в Ираке, могли это сделать случайно.



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