Ливанские власти запретили экс-главе альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлосу Гону покидать страну

Об этом сообщил газете «Дейли стар» судебный источник в Бейруте. По его информации, бывший топ-менеджер, который в конце декабря бежал в Ливан из-под домашнего ареста в Токио, был допрошен ливанскими следователями в присутствии генпрокурора республики. После этого предприниматель покинул дворец правосудия. Его адвокат сообщил телеканалу Эм-ти-ви, что его подзащитный доволен ходом допроса и действиями судебных органов.

Допрос проводился после того, как в Бейрут поступил запрос Интерпола, который подразумевает арест подозреваемого с возможностью его экстрадиции по запросу других государств.