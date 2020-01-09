Парламент Абхазии принял обращение к президенту Раулю Хаджимбе с призывом добровольно покинуть свой пост для стабилизации обстановки в стране, — сообщает агентство ТАСС. На таком голосовании настояли оппозиционные депутаты. Теперь парламент ожидает дальнейших действий главы непризнанной республики. Депутаты отмечают, что процедуры импичмента в Абхазии нет, но он просят его избежать столкновений, которые могут привести к летальным последствиям.

Ранее Хаджимба отказался уходить в отставку, но согласился на переговоры с оппозицией. В обращении к гражданам глава непризнанной республики призвал не поддаваться на провокации, отметил, что силовые структуры перешли на усиленный режим работы и в случае необходимости будет введен режим чрезвычайного положения.

У администрации президента в Сухуми сегодня произошли беспорядки — там собрались порядка 800 человек, часть из них прорвалась внутрь здания и его заблокировала.

Оппозиция не согласна с итогами прошлогодних выборов, победителем которых был признан Хаджимба. Они настаивают на новом голосовании. Власти Абхазии назвали происходящее попыткой госпереворота.

Нынешняя ситуация в Абхазии лишний раз показывает, что она не состоялась как самостоятельное государство. Такое мнение в нашем эфире высказал журналист Максим Шевченко.

Шевченко добавил, что это вполне может вылиться в государственный переворот. Более того, заметил журналист, в Абхазии настолько небольшая численность населения, что нынешний конфликт практически может стать чьей-то семейной драмой.