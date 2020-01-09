В Пентагоне, по некоторым данным, считают, что украинский «Боинг» мог быть случайно сбит иранской ракетой

Речь идет о ракете, которая могла быть выпущена из созданного в СССР зенитного ракетного комплекса «Тор». Так, по крайней мере, утверждают источники журнала Newsweek в Пентагоне, а также в разведке США и Ирака. По их словам, система была активна в связи с атакой на американские военные базы в Ираке. Источники телеканала CBS News, в свою очередь, утверждают, что разведка США зафиксировала сигналы включения иранского радара, а спутник выявил две вспышки от пусков ракет, которые предположительно принадлежат ЗРК «Тор». После этого, как говорят собеседники канала, последовала инфракрасная вспышка от взрыва. Президент США Дональд Трамп уже также выразил сомнения, что крушение украинского «Боинга» могло произойти в результате технической неисправности.

В Тегеране, впрочем, версию о том, что самолет «Международных авиалиний Украины» был сбит иранскими системами ПВО, отрицают. По мнению главы иранской Организации гражданской авиации Али Абедзаде, это невозможно «с научной точки зрения». Кроме того, по его словам, пилоты лайнера пытались вернуться в аэропорт Тегерана, что также, считает Абедзаде, делает версию о ракетном ударе невозможной.

Лайнер «Боинг-737» «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение накануне при вылете из Тегерана. Он должен был совершить рейс в Киев. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа – все они погибли.