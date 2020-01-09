Основным претендентом на в пост начальника ГУ военной полиции Минобороны является генерал-полковник Сергей Куроленко

Основным претендентом на внезапно освободившийся пост начальника Главного управления военной полиции Минобороны является генерал-полковник Сергей Куроленко. Об этом пишет газета Ведомости со ссылкой на источники, близкие к оборонному ведомству.

Они утверждают, что кандидатура нынешнего начальника штаба, первого заместителя командующего войсками Восточного военного округа является приоритетной в связи с наличием у него сирийского опыта.

В Минобороны пока эту информацию не комментировали.